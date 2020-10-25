إيمان السيد تسخر من ياسمين صبري في الجونة.. ماذا فعلت؟

رنا صلاح الدين - سخرت الفنانة الكوميدية إيمان السيد، من النجمة ياسمين صبري، بطريقة غير مباشرة، خلال لقاء تليفزيوني لها أجرته في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، وذلك مع قناة On E.

وجاء سبب سخرية إيمان السيد، من ياسمين بسبب حديثها عن نوعية الأدوار التي ترغب في تقديمها، حيث سألتها المذيعة عن الدور التي تتمنى تقديمه فردت قائلة:"أنا بحب المرأة فبحب اعمل حاجات عن المرأة"، لتسألها المذيعة:"دفاع عن قضية يعني"، لترد:"مفيش قضية أوي أدافع عنها بس أنا بحب الحاجات اللي ممكن تكون الست بتمر بيها كل يوم أو عندها مشكلة".

وكتبت إيمان السيد حوارًا على طريقتها ساخرة من ياسمين صبري، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء كالتالي:" -وأعمالك اللي جاية هتتكلم عن إيه؟

* بصي أنا بحب الكوكب أوي.

-آه يعني عاوزة تناقشي مشاكل الكوكب؟

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- لاء هو مافيش مشاكل،

بس انا بحب اتفرج على زعابيب أمشير وهي بتطير الغسيل.

-هتتكلمي عن الزعابيب !

*آه الحاجات اليومية اللي بيمر بيها كيس المخدة ع الحبل دي بتشدني أوي.

ايمان السيد

يذكر أن الفنانة إيمان السيد، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وشريف منير.