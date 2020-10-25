حسن الرداد بديل هاني سلامة في "تحت تهديد السلاح"

رنا صلاح الدين - انسحب فريق عمل فيلم "تحت تهديد السلاح" بالكامل، حيث كانت البداية للفنانة غادة عادل، ومن ثم جاء بعدها بطل العمل هاني سلامة والفنانة ياسمين رئيس، وأعلن أيمن بهجت قمر انسحاب سلامة ورئيس عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وفي تصريح خاص لموقع الخليج 365 قال منتج العمل أحمد السبكي، أن ما أعلنه أيمن بهجت قمر تم بالفعل في خلال الأيام الماضية، وأشار إلى إن حسن الرداد جاء بديلا لبطل العمل هاني سلامة.

وأضاف السبكي وأكد إن الرداد تعاقد بالفعل، وسيبدأ في التحضير للفيلم مع مخرجه ماندو العدل، مشيرا إلى إنه من المقرر أن تجمعهم العديد من جلسات العمل خلال الفترة المقبلة للإستقرار على كافة التفاصيل، إضافة إلى ترشيح باقي الفنانين المشاركين في الفيلم.

يذكر أن الفنان حسن الرداد يعرض له في السينمات حاليا فيلم "توأم روحي"، الذي يشاركه في بطولته الفنانتين، أمينة خليل والتونسية عائشة بن أحمد، واتلفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.