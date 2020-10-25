بعد طرح آيفون 12.. تحذير حول الشاحن اللاسلكي الجديد

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد أن أعلنت آبل عن طرح نسختها الجديدة من هواتف آيفون الجديدة في وقت سابق من أكتوبر الحالي، نصح موقع “ماك رومرز” التقني مستخدمي آيفون بعدم وضع الشاحن اللاسلكي “ماغ سايف” الجديد على الغطاء الجلدي للهاتف.

وفي حال قام المستخدم بوضع ذلك الشاحن اللاسكي على غطاء الهاتف الجلدي، فإن ذلك قد يؤدي إلى حدوث علامة دائرية تشوه منظر الغلاف، وفق الموقع.

إلى ذلك لا تتوفر حالياً أغطية جلدية من آبل خاصة بالإصدارات الجديدة من آيفون 12، بحسب “ماك رومرز” الذي أشار إلى أنها ستطرح للبيع في 6 نوفمبر القادم.

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غير أن آبل حذرت من احتمال حدوث علامات دائرية على الأغطية الجلدية، ولفتت إلى ضرورة عدم وضع بطاقات الائتمان أو أي بطاقات ممغنطة بين هاتف آيفون والشاحن اللاسلكي لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفها.

كما أوضحت أنه في حالة ارتفاع درجة حرارة بطارية الهاتف أثناء الشحن باستخدام “MagSafe”، فإن ذلك سيؤدي إلى التوقف عن الشحن عند الوصول إلى نسبة 80%، مضيفة أنه في حال كان هاتف آيفون متصلاً بالشاحن اللاسكي وكابل Lightning، فسيتم الشحن عبر Lightning فقط.

ولتنظيف شاحن “MagSafe”، يجب أولاً فصل الشاحن عن الطاقة وإزالة أي بقايا من الحلقة المعدنية بعد ذلك عن طريقة استخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً، مع ضرورة تجنب استخدام أي منظفات كيماوية في عملية التنظيف.