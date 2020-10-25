سامر المصري يكشف عن جديده.. ومفاجأة بانتظار جمهوره

متابعة بتجـــــــــــــرد: عبر النجم السوري سامر المصري عن سعادته للتواجد في مهرجان الجونة السينمائي وخاصة أنه جاء بعد طول انقطاع عن الأحداث الفنية، مشيداً بالتنظيم العالي للمهرجان.

وقال سامر في تصريحات صحفية على هامس المهرجان، إنه سيبدأ تصوير مسلسل سعودي في القاهرة خلال الأيام المقبلة، وأضاف أنه سيشارك أيضاً في مسلسل مصري من إنتاج أحمد أيوب، يتألف من عشر حلقات إلى جانب نجم مصري عالمي.

وكشف سامر المصري أيضاً عن مفاجأة للجمهور حيث سيطلق أغنية جديدة قريباً.