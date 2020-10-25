كندة علوش تكشف عن جديدها وتؤكد: نحن بلاد فكر وفن

متابعة بتجــــــــــــرد: عبرت النجمة السورية كندة علوش عن شعورها بالفخر عند إقامة أي فعالية فنية عربية لأن هذه الفعاليات توصل للعالم رسالة بأن البلاد العربية هي بلاد فن وحضارة وثقافة وحرية.

وقالت كندة علوش في لقاء خاص مع زهرة الخليج: “اليوم ورغم الظرف الصعب الذي نشهده، إلا أننا قادرون على إقامة فعاليات ومهرجانات مع أخذ الحيطة لأننا نريد أن ندافع عن حياتنا وثقافتنا ووجودنا وفكرنا”.

وأشارت علوش إلى أنها تستعد لخوض بطولة فيلم سينمائي كوميدي سيعيدها للساحة الفنية، كاشفةً عن احتمال مشاركتها في عمل درامي يتألف من عشر حلقات مؤكدةً أنها أصبحت تميل إلى المسلسلات القصيرة كونها مكثفة وتقدم رسالة سريعة للجمهور.