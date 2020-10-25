ماجد المهندس برنس الأغنية الخليجية.. صوت من ذهب

متابعة بتجــــــــــــرد: برنس الأغنية الخليجية هو لقبٌ استحقه ماجد المهندس من جمهوره.

فهذا المغني العراقي ولد وعاش في كنف أسرةٍ بسيطة، ولم يكن الوصول إلى تحقيق حلمه سهلاً.

في صغره، شارك والده العمل في محل الخياطة الذي يملكه، إلا أنه بدأ يشعر في قرارة نفسه بأنه ميال للغناء.

فهو يمتلك صوتاً من ذهب، رومانسي، حساس، وحضوره طاغٍ في أي حفلٍ غنائي.

وهذا ما جعله يحتل مكانةً مميزة وجمهوراً واسعاً في الخليج والوطن العربي.

اليوم في عيد ميلاد برنس الأغنية الخليجية تعرفوا إلى مسيرة هذا النجم، الذي شق طريقه، وكافح كثيراً لتحقيق حلمه بالغناء.

عمل خياطاً في النهار ومطرباً في الليل

صحيح أنه يحمل الجنسية السعودية، إلا أن ماجد عبد الأمير العتابي، ولد في بغداد يوم 25 أكتوبر عام 1971.

عارضت أسرته بشدة دخوله إلى مجال الفن، فترك الابن منزل العائلة، واستقر في أحد الفنادق الشعبية.

ثم رحل نهائياً من العراق بسبب ضغط عائلته عليه، فاتجه إلى الأردن، تاركاً دراسته في هندسة الطيران.

بدأت رحلة ماجد المهندس في الأردن، كعامل في الصباح، ومطرب في أحد المحال ليلاً.

وحين تيسرت أموره، اشترى سيارةً وعوداً، ليؤسس لمسيرته الاحترافية في عالم الغناء.

وقد أوضح في أحد لقاءاته أنه في بعض الأحيان يُصمّم ملابسه بنفسه، وهذه موهبة أخرى لا يعرفها عنه كثيرون.

بدايات ونجاح برنس الأغنية الخليجية

في بدايته عام 2000، أصدر المهندس أول أعماله الفنية، وهو ألبوم “مو بس حبك”، لتتوالى ألبوماته بعد ذلك.

ويعتبر كثيرون أن مشاركته في مهرجان الأغنية العربية في المنامة عام 2001، كانت نقطة إنطلاقته الحقيقية.

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إذ حصل في هذه الدورة على الجائزة الأولى للأغنية العربية، فذاع صيته وتوالت أعماله.

ثم انتقل إلى العمل مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والتي يصفها دائماً بأنها “بيته”، ويواصل نجاحه معها حتى الآن.

اللحظة الفارقة في نجاح ماجد المهندس

بعد كل الصراعات التي عاشها مع عائلته، وكل المعاناة التي مر بها للوصول إلى حلمه، تلقى المهندس صدمةً حين تقدم للحصول على إجازة الغناء في الإذاعة.

ففاجأه قرار لجنة التحكيم بأنه لا يصلح للغناء. لكن الصدمة كانت دافعاً كبيراً له، فدرس علم الموسيقى وتقدم بعدها للجنة اختبار الأصوات في الإذاعة العراقية.

حينها تم اعتماده مطرباً شاباً فيها، بعد أن نال تزكية أساتذة كبار من بينهم حسن الشكرجي وعادل الشيمي.

وكانت اللحظة الفارقة الأخرى في نجاحه، عندما حظي بثقة الشاعر خالد التويجري الذي استعان به لتلحين أوبريت الجنادرية 31 لكاتبها الشاعر ساري.

فشكلت الجنادرية نقطة تحولٍ كبيرة في حياته المهنية والشخصية.

حصوله على الجنسية السعودية

حصل الفنان ماجد المهندس على الجنسية السعودية عام 2010 بعد أن أبدع في تلحين أوبريت الجنادرية.

فصدر قرار منحه الجنسية السعودية بمكرمة ملكية من الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

لكنه لم يتنازل عن جنسيته العراقية، وحين تعرض لهجوم واعتبر البعض أنه تخلى عن جنسيته، قال: “أنا أتشرف بكوني مواطناً عراقياً ولن أتخلى عن جنسيتي. كما يشرفني حصولي على جنسية عربية أخرى، وذلك الأمر يعد تكريماً لي ولبلدي الذي أمثله”.

ماجد المهندس حصد الكثير من الألقاب

حصل الفنان ماجد المهندس على عددٍ كبيرٍ من الألقاب، سواء من جمهوره أو زملائه.

منها لقب برنس الأغنية الخليجية، أمير الغناء، صاحب الصوت الماسي، ملك الإحساس، ومهندس الأغنية العربية.