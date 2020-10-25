أزمة بوسي ووالدها.. "تقصير أب أم جحود فنانة؟"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فشل "محمد شعبان" والد الفنانة المصرية بوسي في التواصل مع ابنته، فقرر أن يلجأ لوسائل الإعلام، ليكشف عن طبيعة خلافه معها.

وقال محمد شعبان في تصريحات لـ"صحف محلية" إنه يعاني من ظروف مادية صعبة، وفشل في التواصل مع ابنته بوسي منذ 3 سنوات، وباتت تتهرب منه ولا تسأل عنه أو ترسل له مال يساعده على مواجهة ظروف الحياة.



كما تحدث عبر برنامج "واحد من الناس"، مساء الجمعة الماضي، عبر فضائية "الحياة" المصرية قائلا: "من قام بتربيتها هي أمها، لكن أنا أبوها ولا يجب أن تنسى ذلك، ولم يحدث عتاب بيننا حول تقصيري في بعض الأمور".

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وتابع حديثه قائلا: "ابنتي كانت ترسل لي المال حتى انقطع هذا الأمر منذ 3 سنوات، ولا ترد على تليفوناتي".

وأوضح أن بوسي تعامله بطريقة صعبة، وأنه طلب منها مبلغ 10 آلاف جنيه، لإجراء عملية جراحية بعينيه، ووعدته بإرسال المبلغ، ولكنها لم ترسل أي شىء ،ما دفعه لاقتراض المبلغ من غرباء.

وكشف أنه لجأ لوسائل الإعلام عندما تملكه اليأس من ردها، وبعد أن تحدث لنقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر، ولم يحدث أي جديد، غير أنها اتصلت به وقالت له: "انسى إن ليك بنت اسمها بوسي".