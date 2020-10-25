شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي تعليقا على تكريم أنسى أبو سيف: شكرا مهرجان الجونة لتكريم عباقرة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم أحمد حلمي الشكر لمهرجان الجونة السينمائي بعد تكريم مهندس الديكور ومصمم المناظر أنسي أبو سيف، في حفل افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان، حيث نشر حلمي صورة له عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها:"مصر فيها حاجات حلوة.. أنسي أبوسيف حاجة منهم.. مبروك التكريم يا أستاذ أنسي.. وشكرًا مهرجان الجونة السينمائي لتكريم عباقرة مصر من الفنانين".



احمد حلمي

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ومنح مهرجان الحونة السينمائي فى دورته الرابعة جائزة الإنجاز الإبداعى لمهندس الديكور ومصمم المناظر أنسي أبو سيف، والذي بدوره وجه الشكر لصناع السينما ممن تعلم منهم وكانوا سبب لوجوده على مسرح الجونة، مهديا الجائزة للمخرج شادي عبد السلام، حيث قال عنه إنه كان أستاذه ومعلمه.

ومهرجان الجونة السينمائي هو أحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي، إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به: منصة الجونة السينمائية.