شكرا لقرائتكم خبر عن درة تغيب عن مهرجان الجونة وتحضر بتصميمها فستان بسمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن النجمة التونسية درة غابت للمرة الأولي عن حضور مهرجان الجونة السينمائي التي كان ينتظر الجمهور دائما إطلالاتها المميزة علي السجادة الحمراء، ولكنها حضرت الدورة الحالية بتصميمها فستان للنجمة بسمة التي ظهرت به في الیوم الثاني من فعالیات المھرجان، حيث نشرت بسمة صور لها وهي ترتدي الفستان، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة :" حبيت هذا الفستان من تصميم درة وكوجاك.. بسيط ودقيق"، وعلقت درة علي بسمة قائلة :"حلو أوي علیكي یا حبیبتي شكلك جمیل".



بسمة





وانطلقت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي أول أمس الجمعة بحفل افتتاح كبير قدمته الاعلامية اللبنانية هيلدا خليفة وحضره العديد من النجوم المصريين والعرب، وتم منح جائزة الإنجاز الإبداعي إلى الممثل الفرنسي الشهير جيرارد ديبارديو، وجائزة الإنجاز الإبداعي إلى مصمم المناظر الاستثنائي أنسي أبو سيف، بينما حصل على جائزة عمر الشريف الفنان الفرنسي المغربي الأصل سعيد تغماوي.

ويعرض المهرجان عددًا من الأفلام السينمائية المميزة المشاركة في أقسامه المختلفة ومن بينها: "واحة" لإيفان إيكيتش و"زهر الربيع" لسوزان ليندون و"بداية" لديا كولمبيجاشفيلي و"أيام أكلة لحوم البشر" لتيبوهو إدكينز.

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كما تتضمن عروض السجادة الحمراء عرض فيلم "200 متر" لأمين نايفة، والذي فاز بجائزة الجمهور في قسم أيام فينيسيا السينمائية في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي.