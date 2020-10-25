شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "شكوى" و"ستاشر" فى عروض الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان الجونة اليوم الأحد في السادسة مساءً بقاعة سي سينما عرض مجموعة من الأفلام القصيرة والتي تضم فيلم "شكوي" و"مؤثرة" و"بحرنا" و"لحاء" و"لعبة شنجن" والفيلم المصري "ستاشر"، الذى يعد ثانى أفلام المخرج سامح علاء وهو مخرج شارك من قبل فى مهرجان تورنتو عام 2017 بفيلم "خمستاشر" وعرض فى مهرجان زاوية وحصل على عدة جوائز منها أفضل فيلم وأفضل مخرج.

والفيلم من إنتاج مصري فرنسى مشترك للمنتجين، مارك لطفى ومحمد تيمور ومطور السيناريو السيناريست محمد فوزي ويعد أول فيلم مصري يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان "كان".

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ومهرجان الجونة السينمائي هو أحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي، إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به: منصة الجونة السينمائية.

وانطلقت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي أول أمس الجمعة بحفل افتتاح كبير قدمته الاعلامية اللبنانية هيلدا خليفة وحضره العديد من النجوم المصريين والعرب، وتم منح جائزة الإنجاز الإبداعي إلى الممثل الفرنسي الشهير جيرارد ديبارديو، وجائزة الإنجاز الإبداعي إلى مصمم المناظر الاستثنائي أنسي أبو سيف، بينما حصل على جائزة عمر الشريف الفنان الفرنسي المغربي الأصل سعيد تغماوي