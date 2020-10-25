شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تهنئ ماجد المهندس بعيد ميلاده:"تبقى لنا ابتسامتك المفرحة بتزين وتطمن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة أصالة، النجم ماجد المهندس بعيد ميلاده، متمنية السعادة و الصحة فى حياته، وغردت أصالة، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" كل سنة و المهذب والصديق النجم المحبوب ماجد المهندس بخير وبصحة ونجاح وتبقى لنا إبتسامتك المفرحة بتزين الدنيا وتطمن".



أصالة

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وشاركت النجمة أصالة، جمهورها مؤخراً بأحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت أصالة بفستان طويل من اللون الأصفر، وكتبت على الصورة كلمات أغنية من ألبومها الجديد:" سوي واغواني زينه يالله الخيرة يالله الخيره ولا ظنيت ولا ظنيت ابد قلبي يعلن العصيان كلمات: قوس ألحان: سهم توزيع: بشار سلطان"، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها متغزلين في جمالها و إطلالاتها.

وطرحت أصالة نصرى، كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا" علي موقع "يوتيوب"، والتي قدمتها ضمن البومها الجديد "لا تستسلم"، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.

وكانت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصرى "لا تستلسم"، طرحت أغانى الألبوم الجديد الذى تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.