شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور توضح حقيقة حملها بعد تساؤلات حول غيابها عن مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت النجمة ريهام عبد الغفور ما يتردد عن سبب غيابها عن حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الرابعة، بسبب حملها ووضع مولودها مما يمنعها من الحضور، حيث تسائلت أحد متابعيها علي حسابها بموقع "انستجرام" عن سبب غيابها، فقامت متابعة أخري بالرد قائلة :" كانت حامل وخلفت من مدة قصيرة"، لترد ريهام عبد الغفور قائلة :" محصلش ابني الصغير عنده 8 سنين وهحضر ختام المهرجان".



ريهام عبد الغفور

من ناحية أخري تبدأ الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير أول مشاهدها فى حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والتى تم إضافتها على حكايات العمل الذى تم تصوير وعرض 5 حكايات منه، وينطلق عرض السادسة بعنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض اليوم أيضاً على قناة ‪dmc، لتصبح حكايات المسلسل 7 بعدما كان مقرر تقديمه فى ستة فقط.

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"ربع قيراط" قصة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن وبطولة ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش وإنعام سالوسة، إبراهيم السمان، وأحمد درويش، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومقرر بدء عرض حلقات هذه الحكاية يوم السبت 7 نوفمبر المقبل.

" ربع قيراط"، هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض 5 حكايات هى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، والسادسة مقرر عرضها السبت المقبل بعنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".