شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تحتفل بزفاف إحدى صديقاتها بعد غيابها عن افتتاح مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غابت النجمة نيللى كريم عن حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى الذى انطلق أول أمس الجمعة، رغم أنها من نجمات المهرجان منذ انطلاق دورته الأولى، كما أنها لم تظهر فى فعاليات اليوم الأول أمس، ليتسائل البعض عن سبب غياب نيللى، لتجيب الأخيرة عن هذا السؤال بعدما نشرت صور عبر خاصية الاستورى على حسابها بموقع "انستجرام" من حضورها حفل زفاف إحدى صديقاتها.

وترتبط نيللى كريم حالياً بتصوير فيلم "العميل صفر" مع النجم أكرم حسنى والمخرج محمد سامى، والذى انطلق تصويره أمس السبت، وهو فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين.





وتنتظر نيللى كريم طرح فيلمها الجديد "خط دم" مع ظافر العابدين وإخراج رامى ياسين، على احدى المنصات الرقية على الإنترنت يوم الجمعة المقبل الموافق 30 أكتوبر، حيث تعمل على الترويج للفيلم وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والرعب وعالم مصاصى الدماء،عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.





وانطلقت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي أول أمس الجمعة بحفل افتتاح كبير قدمته الاعلامية اللبنانية هيلدا خليفة وحضره العديد من النجوم المصريين والعرب، وتم منح جائزة الإنجاز الإبداعي إلى الممثل الفرنسي الشهير جيرارد ديبارديو، وجائزة الإنجاز الإبداعي إلى مصمم المناظر الاستثنائي أنسي أبو سيف، بينما حصل على جائزة عمر الشريف الفنان الفرنسي المغربي الأصل سعيد تغماوي

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ويعرض المهرجان عددًا من الأفلام السينمائية المميزة المشاركة في أقسامه المختلفة ومن بينها: "واحة" لإيفان إيكيتش و"زهر الربيع" لسوزان ليندون و"بداية" لديا كولمبيجاشفيلي و"أيام أكلة لحوم البشر" لتيبوهو إدكينز.

كما تتضمن عروض السجادة الحمراء عرض فيلم "200 متر" لأمين نايفة، والذي فاز بجائزة الجمهور في قسم أيام فينيسيا السينمائية في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي.