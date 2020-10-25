شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مسلسل "بـ100 وش" يخطفون الأضواء فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان الجونة السينمائى حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، إلا أن اللافت للانتباه هو اجتماع نجوم مسلسل "بـ 100 وش" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيراً، حيث خطف نجوم العمل عدسات المصوين خلال مشاركتهم فى المهرجان وتحديداً فى حفل الافتتاح لاسيما وأن كل نجم ظهر على السجادة الحمراء لطريقة مختلفة ولافتة للانتباه.

مسلسل "بـ 100 وش" حقق نجاحاً وتفاعلاً جماهيرياً خلال فترة عرضه، واعتبرو أفراد العصابة كأنهم أصدقائهم على السوشيال ميديا، وهو ما جعل الأعين على أبطال المسلسل خلال حضورهم المهرجان، حيث حضر آسر ياسين بصحبة زوجته وولديه فى حدث نادر خلال حفلات افتتاح وختام المهرجانات أن يحضر نجم أطفاله معه على السجادة الحمراء.

وحضر حفل افتتاح المهرجان إسلام إبراهيم ودنيا ماهر حيث ظهرا سوياً على السجادة الحمراء بشكل مختلف، وكذلك الفنانين مصطفى درويش حسن أبو الروس وزينب غريب وعلا رشدى، هذا بالاضافة إلى مخرجة العمل كاملة أبو ذكرى، ولكن فى نفس الوقت لم تحضر زعيمة العصابة نيللى كريم، وكذلك الفنان شريف دسوقى مجسد شخصية عم سباعى "سبعبع".

واستقبل جمهور الشوسيال ميديا ظهور أبطال "بـ100 وش" فى المهرجان بطريقة كوميدية حيث قالوا ساخرين إنهم ربما حضروا إلى مهرجان الجونة من أجل تنفيذ عملية نصب جديدة!

آسر ياسين

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دنيا ماهر و إسلام إبراهيم



زينب غريب



علا رشدى



مصطفى درويش

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، أمس الجمعة حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد على السجادة الحمراء، وحرص "تلفزيون الخليج 365" على لقاء عدد من الفنانين خلال حفل الافتتاح. وقال الفنان شريف رمزى، خلال حضوره حفل افتتاح الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائى، إنه سعيدة بالمشاركة فى المهرجان، موجهاً الشكر للقائمين على المهرجان، موضحاً أن التواجد هذا العام مهم للغاية بعد انتشار فيروس كورونا، وتنظيم المهرجان رسالة للعالم بأن مصر آمنة ثقافيا وفنياً وسياحياً، مما سيؤثر على الوضع الاقتصادى المصرى.