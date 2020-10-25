شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الهندى على فازال يؤكد تطلعه للعمل فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، لقاء مفتوح بعنوان حوار مع علي فازال في افتتاح فعاليات منصة الجونة، وتحدث نجم بولييود علي فازال في الحوار الذي أدارته بشري ورامان تشاولا عن كواليس عمله في السينما الأمريكية، ومع جودي دانش في فيلم إليزابيث اند عبدول وفيلمه الجديد جريمة علي النيل، وقال علي فازال إنه سعيد بالعمل في الفيلم وأن مخرج الفيلم ممثل بالأساس وهو ما جعل أداءه في العمل يتدفق بسلاسة، وأنه عقد جلسات عمل وورش للتحضير للفيلم.

وأشار فازال إلي أنه يعتبر نفسه محظوظ بالعمل في الجزء السابع من fast and furious، وأنه صور لنفسه فيديو بهاتفه من أجل كاستنج فيلم عبدول وبعد 25 يوما اتصلوا به وأخبروه باختياره لبطولة العمل، مشيرا إلي أن جودي دانش كانت كريمة معه، وأنه قدم شخصية عبدول من خياله لأنه لا يوجود تفاصيل كثيرة عن الشخصية الحقيقة، حيث تم محو كل المعلومات عنه، لكنه قرأ خطابات الملكة التي كانت ترسلها له وكانت تؤكد أن علاقتهما كانت روحية وراقية.

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وأضاف علي فازال أنه لم يشاهد أفلام السينما المصرية ولكنه يعرف جيدا النجم المصري العالمي الراحل عمر الشريف مضيفا أنه يتطلع للعمل في السينما المصرية ولمشاهدة أعمال سينمائية مصرية.

وحول دعمه للمرأة وقضاياها، قال فازال أن والدته كانت نسوية بالمعني المعروف حاليا، وأنها كانت ملهمة له في مجال دعم المرأة وقضاياها، وأن خطيبته ريشا تشادا تساعده في ذلك خاصة وأنها هي أيضا مثال علي المراة القوية.