شكرا لقرائتكم خبر عن نادين لبكي تشارك فى ندوة مفوضية شئون اللاجئين بـ"الجونة السينمائي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم مهرجان الجونة اليوم الأحد في الثانية عشر ونصف، ندوة لمفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثانى من المهرجان الذى انطلق بحفل افتتاح يوم الجمعة الماضى بحضور عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، وتشهد الندوة حضور المخرجة نادين لبكي أونلاين عبر تطبيق زوم وذلك في قاعة أودي ماكس بالجامعة الالمانية بالجونة.

وكان آخر أعمال نادين لبكي الإخراجية كان فيلم "كفرناحوم" والذي تناول قصة حياة طفل يعيش فى منطقة فقيرة، ويقرر التمرد على نمط الحياة الذى يخضع له، حيث يقوم برفع دعوى قضائية ضد والديه. وكالعادة لم تقم لبكى بالاستعانة بممثلين محترفين وإنما قام بالأدوار أشخاص حقيقيون فوصل إلى قلوب المشاهدين مما خوّله الحصول على العديد من الجوائز العالمية.

تدور أحداث فيلم الدراما الواقعية "كفرناحوم" فى أحياء بيروت الفقيرة وتحكى عن حياة زين وهو طفل يبلغ من العمر 12 عاما ويحاول دون جدوى منع تزويج شقيقته الصغرى لأنها بلغت سن الزواج. ويبدأ الفيلم وينتهى بمشهد فى قاعة محكمة حيث يقاضى زين والديه اللذين أنجبا عددًا من الأطفال لأنهما جاءا به إلى الحياة.

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ومهرجان الجونة السينمائي هو أحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي، إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به: منصة الجونة السينمائية.