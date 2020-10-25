تامر حبيب عن أحمد مالك :"النجم العالمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أشاد السيناريست تامر حبيب بدور الفنان الشاب أحمد مالك في فيلم "حارس الذهب"، الذي عرض في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي. نشر "حبيب" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"مع النجم العالمي أحمد مالك، أنت أحلى حاجة في الفيلم، أنا بجد فخور بيك". "الجونة السينمائي" انطلقت فعالياته الجمعة 23 أكتوبر بحضور نجوم الفن، بينهم "ليلى علوي، هالة صدقي، إلهام شاهين، بسمة، منة شلبي، أحمد السقا، هاني رمزي، مي سليم، أيتن عامر".

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