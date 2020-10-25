"المدفن مكسر".. ماذا حدث في مقبرة رجاء الجداوي بعد وفاتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي على سؤال إحدى المتابعات، عبر موقع "إنستجرام"، عن إهمال مقبرة والدتها.

وقالت المتابعة :" "الله يرحمها، معلش يا أميرة تقبلِي مني الكلمتين، أنا دخلت على فيديو طلعلي المدفن بتاع مدام رجاء، هو ماله المدفن مكسر وكأنه صار له سنين، ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات، والله حزنت لأننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها، وهي صارت بتهم كل الناس، يا ريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة، وأنا أستسمحك يا أميرة لو تدخلت بس حزنت عليها ياريت نأخذها بعين الاعتبار.. كانت كل التعليقات هي بنتها فين؟

لترد أميرة : "بالفعل هو تحت الترميم من أكثر من سنة، ومازال تحت الترميم والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تؤخذ لتكملة الشارع".

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أما عن سؤال أين ابنتها: "فأنا غير مسؤولة عن الترميم، هناك كِبار العائلة هم المسؤولون، ومامي كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة، لكن المدفن ده مدفن العائلة وأنا أصغر العائلة. شكرا للأهتمام وكما كانت تقول أمي مش مهم فوق شكله إيه، المهم منور أد إيه، اللهم أنر قبورنا جميعا".

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".