محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أكدت الفنانة ميس حمدان، حبها للفنان أحمد مالك، معبرة عن سعادتها بمشاركته بفيلم "حارس الذهب" في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي حضرت عرضه أمس السبت.
وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": بحبه أوي وصديق ومامته من الناس القريبة مني، ربنا يكرمه".
ووصفت ميس "مالك" بالموهوب"، مضيفة "بيدينا كلنا أمل اننا نقدر نبقى عالميين، وبقول للشباب الصغير انهم ممكن يبصوله وياخدوه قدوة ليهم".
"الجونة السينمائي" انطلقت فعالياته الجمعة 23 أكتوبر بحضور نجوم الفن، بينهم "ليلى علوي، هالة صدقي، إلهام شاهين، بسمة، منة شلبي، أحمد السقا، هاني رمزي، مي سليم، أيتن عامر".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| ميس حمدان عن أحمد مالك: "موهوب وخطواته بتدينا أمل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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