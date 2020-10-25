ملحن "الشرع محللي أربعة" يكشف لـ"الخليج 365" تعديلات حمادة هلال على الأغنية بعد انتقادات رجال الدين‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في أول تحرك فعلي من الفنان حمادة هلال بشأن الانتقادات التي وجهت له من علماء الدين، ومنهم الشيخ خالد الجندي، بسبب عنوان أغنيته "الشرع محللي أربعة"، قام بالاتفاق، مساء أمس السبت، مع مؤلفها محمود سليم وملحنها جابر جمال الدين على إجراء بعض التعديلات على الأغنية.

الملحن جابر جمال الدين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قال: "احتراما وتقدير لأراء رجال الدين، تواصل الفنان حمادة هلال معي ومع مؤلف الأغنية الشاعر محمود سليم، واتفقنا جميعا على بعض التعديلات، ومنها اسم الأغنية لاستبعاد أي كلمة تربطها بالدين والشرع، وما يثير اللغط والجدل، مع الاستعانة بمفردات بديلة تليق بالمستمع، وتم أيضا حذف كلمة (شخلعة)، مع الحرص على عدم تغيير سياق العمل وتقديمه بأسلوب لا يثير المشاكل".

وأضاف الملحن: "نحترم، ونقدر أراء رجال الدين الذين تعلمنا منهم الكثير، ونؤكد هنا أننا من المستحيل أن يكون ما قصدناه عند تقديم العمل الإساءة للشرع أو الدين بأي شكل أو صورة أو كلمة، وبالتالي راعينا المراجعة وتقديم ما لا يثير حفيظة مشايخنا الذين نكن لهم تقدير كبير".

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حمادة هلال قام بحذف برومو أغنية "الشرع محللي أربعة" والذي طرحه منذ أيام عبر قناته على "يوتيوب"، وذلك بعد تعرضه لانتقادات بسبب كلماتها، ونشر صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلّقا: "بجد أنا بحب صناعة الأغاني أوي وبحب جمهوري أوي أوي ومن زمان وأنا عيل صغير الحمد لله والشكر لله ناجح ومش بفكر أسرق فكرة ومجهود حد عشان ربنا يباركلي في حياتي".

وأضاف: "بجد الفترة دي صعبة جدا في عالم صناعة الأغاني وفيه ناس من علماء الدين زعلانة من كلمات أغنية (الشرع محللي أربعة)، واحتراما ليهم ولكل الجمهور هعدل كلمات الأغنية".

كان الشيخ خالد الجندي أعلن رفضه أغنية "الشرع محللي أربعة" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" عبر فضائية "DMC"، وهدد برفع الأمر للقضاء وللأزهر الشريف لفعل ما يراه مناسبا، مؤكدا أن كلمات الأغنية "بشعة" ولا تليق بالشرع الإسلامي.