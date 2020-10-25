محمد هنيدي يمازح الجمهور:"ليتني لم أكن وسيما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: مازح الفنان محمد هنيدي جمهوره بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر". علق "هنيدي" على الصورة :"ليتني لم أكن وسيمًا لهذه الدرجة". من ناحية أخرى، انتهى محمد هنيدي مؤخرًا من تصوير فيلم "النمس والإنس" والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال عام 2021، ويشارك في بطولته منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

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