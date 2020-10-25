أروى جودة لـ"الخليج 365": دمعت بسبب فرح الديباني في افتتاح "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنان أروى جودة، إن حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، كان بسيطا وجميلا.

وأثنت أروى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على فقرة فرقة فابريكا في حفل الافتتاح، وتقديمها لمجموعة من الأغاني القديمة، وغنت جزء من أغنية "حلاوة شمسنا"، مضيفة "عرض رائع، وفكرونا بفن زمان، وكنت سعيدة بغناء المطربة الأوبرالية العالمية التي تغني في فرنسا فرح الديباني".

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وتابعت أروى "خلتني أدمع لانهم حطوا صور الفنانين اللي فقدناهم بس مكنتش أتخيل إن العدد كبير كده، ربنا يرحمهم فقدناهم واتمنى المهرجان دايما يكون فيه حاجات إنسانية".

المهرجان انطلقت فعالياته الجمعة 23 أكتوبر وتستمر حتى 31 أكتوبر، بحضور نجوم الفن في مصر والعالم العربي، إلى جانب ضيوف من كل أنحاء العالم.