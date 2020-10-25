فيديو..ناصيف زيتون يجتاز المليون ونصف مشاهدة بأغنية "ياعسل"

حقق الفنان ناصيف زيتون، بكليب أغنيته الجديدة "ياعسل"، أكثر من مليون و 700 ألف مشاهدة، وذلك في 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:فادي مرجان، ألحان:علي

حسون، توزيع:جيمي حداد، ويقول مطلعها"ما بتتخيل بدقيقة كم مرة تخطر بالي هيدي هي الحقيقة شو حلوة هيدي الحالة بقلبي زحمة أشواق وبكل الأوقات مشتاق ومين لعندو هيك عيون تمرق لحظة ما يشتاق".

يذكر ان آخر إصدارات ناصيف الغنائية كانت من خلال أغنية "بيروت"، التي طرحها في شهر أغسطس الماضي، وحققت أكثر من 900 ألف مشاهدة، من كلمات:يحيى صالح، ألحان:أحمد بركات، توزيع:زاهر ديب.