في 3 أيام.. أغنية "فجأة افترقنا" لـ تامر حسني تقترب من الـ 5 ملايين مشاهدة

اقترب الفنان تامر حسني بأغنية "فجأة افترقنا"، من حاجز الـ 5 مليون مشاهدة، وذلك خلال 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:محمد عاطف، ألحان:تامر علي، توزيع:يحيى يوسف، وحصلت على المركز السابع في قائمة الأاكثر مشاهدة على "يوتيوب".

يقول مطلعها"فجأة افترقنا وفراقنا بعد اتفاقنا ووفاقنا القرب اتغير لبعد سافر نصيبي بحبيبي وكأن مفيش بينا وعد واللي انا رتبته وبنيته ماتهنتش بيه قلبي اتلخبط في حساباته متحير مش لاقي حل مرمي في سجون ذكريات".

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"فجأة افترقنا"، هي الأغنية الثالثة من ألبوم "خليك فولاذي"،حيث تم طرح أغنيتي "اختراع، مابطلناش إحساس"، وسجل كليب "اختراع" بمشاركة الفنان محمود العسيلي أكثر من 24 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:أحمد حسن راؤول، ألحان:أحمد زعيم، توزيع:وسام عبد المنعم.