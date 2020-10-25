تفاصيل وموعد العرض المسرحي "ريسايكل"

يقام في الثامنة والنصف مساءً على خشبة مسرح الطليعة، بقاعة زكي طليمات، العرض المسرحي "ريسايكل"، علمًا بأن سعر التذكرة 35 جنيهًا.

يشار إلى أن العرض يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن

Advertisements

أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الإستكشات، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.

جدير بالذكر أن العرض نتاج ورشة الارتجال مسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا ولمدة أربعة أشهر، قام بالتدريب فيها محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدى رؤوف، سما إبراهيم، مصطفى سليم، حيث توقفت أثناء جائحة الكورونا، لتعود مرة أخرى عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية.