الليلة.. عرض "الطوق والأسورة" على مسرح الطليعة

‎ يقام في السابعة مساءً عرض "الطوق والأسورة" على مسرح الطليعة، قاعة صلاح عبدالصبور، من المقرر أن يكون سعر التذكرة 25 جنيهًا.

تدور أحداثه في صعيد مصر، حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات

والخيالات الشعبية.

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العرض عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، بطولة فاطمة محمد علي، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، إخراج ناصر عبدالمنعم.

جدير بالذكر أن "الطوق و الأسورة"، هو حاصد

الجوائز في المهرجانات العربية والدولية لعام ٢٠١٩، حيث حصل العرض على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي، ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي عام ٢٠١٩، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في هذا المهرجان، كما حصل في شهر ديسمبر الماضي على جائزة أفضل عرض مسرحي بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس.