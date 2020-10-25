فيديو.. برومو أغنية الجو جميل يتخطى الـ 120 ألف مشاهدة قبل 24 ساعة من طرحه

تخطت برومو أغنية "الجو جميل" للهضبة عمرو دياب حاجز الـ 120 ألف مشاهدة، وذلك قبل مرور 24 ساعة على طرحها عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وكان طرح المطرب عمرو دياب، مساء الجمعة الماضية، عبر أحد التطبيقات الإلكترونية،

أغنيته الجديدة "أهي أهي" والتي تجمعه بالمطربة اليونانية إيريني بابا دوبلو، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس عادل حقي.

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وتعد "أهي أهي" ثاني تعاون بين

الهضبة ونجوم اليونان، إذ سبق أن تعاون مع أنجيلا دميتري في أغنيتي "بحبك أكتر، حبيب قلبي".

يذكر أن الهضبة عمرو طرح مؤخرا كليب "أماكن السهر" وظهرت به الفنانة دينا الشربيني، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، وتخطى الكليب ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".