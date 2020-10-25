الليلة.. فرقة "الخان" تحيي حفل موسيقى عربية بساقية الصاوي

حفل موسيقى عربية جديد تحييه فرقة الخان على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، وذلك اليوم، الأحد الموافق 25 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.
تأسست فرقة الخان عام 2014 لتساهم فى إحياء التراث القديم والحديث ولذلك أطلق عليها اسم (فرقة الخان) وتعنى المحل أو المكان، وتتميز فرقة "الخان" بإيقاعاتها الموسيقية العرب.
جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.
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