تراند اليوم : عمرو الليثى ينجح فى لم شمل أسرة مصرية – تفاصيل

عقب إذاعة الحلقة الماضية من برنامج واحد من الناس تقديم د. عمرو الليثى على شاشة الحياة والتى استضاف فيها عم رجب محمد 65 سنة ، وعرض البرنامج مأساته حيث تركه أولاده فى الشارع ، وفور إذاعة الحلقة وبكائه و تعاطف الملايين معه

تلقى د. عمرو الليثى اتصال هاتفى من أولاد عم رجب و أكدوا خلاله أنهم ذهبوا الى والدهم بدار المسنين ، و اخذوه ليعيش معهم في منزلهم ووجهوا الشكر للدكتور عمرو الليثى وبرنامج واحد من الناس على الدور الهام الذى لعبه لعودتهم لأبيهم مرة أخرى .

و كان الليثى التقى بعم رجب بأحد دور المسنين و اذاع لقائه معه في الحلقة الماضية ، عم رجب كان تاجر معروف وعنده محل فى حى السبتية وهو اب لاربع اولاد ( بنتين وولدين ) وانفصل عم رجب عن زوجته وعاش لوحده ،

وأصيب بعدة أمراض كانت نتيجتها انه حصل له بتر فى قدمه وباع كل ما يملكه حتى يصرف على علاجه لكن تخيلوا ان أولاده تخلوا عنه ورفضوا مساعدته حتى بعدما باع شقته وبقى بدون مأوى ولا رعاية وعاش عم رجب فى الشارع بدموعه وحسرته على أولاده ، حتى تم إنقاذه من الشارع ليسكن بأحد