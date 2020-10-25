تراند اليوم : بشرة خير – درس هاني شاكر لعمرو كمال وشاكوش جاب نتيجة والجي بدون إسفاف

بعد أن هاجمهم طويلا، وحرمهم من المشاركات المحلية والاقليمية، أخيرا بدأ الفنان الكبير هاني شاكر أن يلين قليلا تجاه مطربي المهرجانات.

اعترف أنه أحد أنواع الفن، صحيح لا يليق بالكثيرين ولا يعجب الكثيرين، ولكن منذ متى كان الفن يشهد إجماعا، شأنه شأن السينما، والسياسة والأديان، لا شئ في الدنيا يشهد إجماعا تاما.

واكد شاكر أن مشكلته ليست مع الموسيقى ونوعها أو صخبها، او عدم اتفاقها مع القواعد الموسيقية، لكن مشكلته كلها مع الكلمات التي تحتويها تلك الأغنيات، وما بها من إسفاف وسباب وألفاظ جارحة وغير لائقة.

وانتقد هاني شاكر أغنية عمرو كمال التي غنى فيها للخمور والمخدرات رغم تنبيه السابق عليه بتعديل تلك الجمل من الأغنية.

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ورغم هذا عبر هاني شاكر عن اعجابه بصوت عمر كمال، وكذلك صوت حسن شاكوش، رغم كل الانتقادات التي وجهها شاكر لهم.

ومن إعجابه الشديد قال هاني شاكر أنه غنى أغنية عمر كمال ” أبويا “، كما فاجأ جمهوره بغناء كوبليه من ” بنت الجيران”.

في الوقت نفسه وجه المطرب الشعبي عمر كمال رسالة لنقيب الموسيقيين هاني شاكر، مؤكدا انه استاذه وانهم يقدرونه ويحبونه معبرا ان القادم لن يحتوي على إسفاف ابدا.