تراند اليوم : أبطال الخطة العايمة ضيوف عمرو الليثي – الليلة

يستضيف الاعلامى د. عمرو الليثى فى العاشرة مساء غدا السبت ببرنامج «واحد من الناس»، على شاشة قناة «الحياة»، أبطال وصنّاع فيلم «الخطة العايمة»، المعروض حاليا بدور العرض.

وفى أمسية فنية وكوميدية خاصة يحل العديد من صُنّاع الفيلم ضيوفًا على البرنامج، على ربيع ومحمد عبدالرحمن والمنتجة شهد رمزي والمخرج معتز التوني .

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ويكشف صناع الفيلم كواليس العمل، وكيف بدأت الفكرة، وأبرز المواقف التي جمعتهم، فضلًا عن علاقة الصداقة التي تجمع الكثيرين منهم.

برنامج «واحد من الناس» يذاع غدا السبت فى العاشرة مساءً على شاشة الحياة