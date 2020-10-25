تراند اليوم : هاني سلامة وياسمين رئيس تحت تهديد السلاح – إعرف السبب

كشف الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر عن سبب انسحاب الفنان هاني سلامة والفنانة ياسمين رئيس من فيلمه “تحت تهديد السلاح”.

ونشر قمر عبر حسابه على Twitter قال فيها: “نظرا لانشغال اخواتنا وزملائنا في أعمال ومسلسلات رمضان بكل ود ومحبة، كرو كامل جديد لفيلم تحت تهديد السلاح وإن شاء الله تتعوض ونتقابل في أعمال جديدة قريب والتفاصيل في أقرب وقت إن شاء الله”.

وكان أيمن بهجت قمر قد أوضح في وقت سابق عبر برنامج ET بالعربي، أن قصة الفيلم ستكون من نوعية أفلام الإثارة والدراما، قائلا: “هذه هي النوعية التي أفضلها كمؤلف وشبيهة لأفلامي السابقة (من 30 سنة، أسف على الإزعاج، ابن القنصل)”.

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وكان من المنتظر بدء تصوير الفيلم بعد إجازة عيد الأضحى الماضي، وكان من المفترض أن يقوم ببطولته كل من هاني سلامة وياسمين رئيس وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وسيكون من إخراج محمد العدل وإنتاج أحمد السبكي.