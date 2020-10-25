تراند اليوم : سينتيا خليفة نسيت البطانة زي رانيا يوسف .. بالفيديو والصور

لا تزال أصداء افتتاح مهرجان الجونة تتوالى، وبعد ان خطفت النجمات الأضواء من النجوم في حفل الافتتاح بأزياء مختلفة جوهريا، جاء بعضها مثيرا، واخر مستفزا، واخر سيئا للغاية.

انصب الاهتمام على ما جاء غريبا وملفتا في الإطلالات.

ومن ثم جائت المذيعة اللبنانية سينتيا خليفة، لتحصد مكانتها في قائمة الأغرب على الإطلاق.

حيث أطلت ببدلة رجالى رمادية اللون، مفتوحة الازرار دون كرافت ودون قميص اسفلها.

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ولمن لا يعرفها فهي مقدمة برامج وممثلة لبنانية تبلغ من العمر 28 عام، وبدأت العمل منذ أن كانت في الحادية عشر من عمرها مع جورج خباز في فيلم “عبدو عبدو”، ثم بدأت منذ عام 2009 بدأت العمل كمقدمة برامج في قناة MTV اللبنانية، ولم يتجاوز عمرها في ذلك الوقت السبعة عشر عاما.

ثم شاركت في أول أعمالها الفنية من خلال مسلسل “روبي” مع الفنانة سيرين عبد النور بدور “غادة” في عام 2012.

وخفة الظل والضحك المتواصل والبساطة هم عنوان شخصية سينتيا خليفة، وهو ما انعكس واضحا في إطلالتها بمهرجان الجونة في دورته الرابعة التي انطلقت الجمعة الماضية، ويقام المهرجان في الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة من جانب إدارة المهرجان للحفاظ على صحة الضيوف والإعلاميين والجمهور، وبحضور عدد كبير من صناع السينما في مصر والشرق الأوسط والعالم.