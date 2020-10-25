تراند اليوم : شاهد – رانيا يوسف تنافس لوردينا بظهور غير متوقع وعاري

حاولت الفنانة المصرية رانيا يوسف، خطف الأنظار إليها من خلال استغلال الضجة التي أثارتها الراقصة البرازيلية التي تقيم في مصر «لوردينا »، حيث حاولت وضع نفسها مكانها.

وقامت رانيا يوسف بهذا الأمر، من خلال نشر صورة ساخرة لها من مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الرابعة، والذي افتتح أول فعاليته أمس الجمعة، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وتضمنت صورة الـ”فوتوشوب”، سيدة تجلس على كرسي في ممر الدخول للمهرجان، وتنظر على خلفية الفنانة في الوقت الذي تلتقط فيه رانيا يوسف الصور التذكارية على «الريد كاربت».

وأرادت رانيا أن تضع نفسها مكان الراقصة ووضعية السيدة التي كانت تجلس خلفها، وعلّقت رانيا على الصورة بوجوه ضاحكة.

والسيدة التي ظهرت على الكرسي هي تلك السيدة التي ظهرت في فيديو الراقصة البرازيلية “لوردينا ”، والذي أثار الجدل الأيام الماضية على السوشيال ميديا، حيث ظهرت السيدة بنفس الوضعية والراقصة تؤدي رقصة على أغنية شعبية.