رنا صلاح الدين - على الرغم من وفاته، ظهر الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز مع زوجته الإعلامية بوسي شلبي في مهرجان الجونة، وذلك من خلال صورة "فوتوشوب" صممها أحد النشطاء.
بوسي شلبي نشرت الصورة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعبرت عن سعادتها الشديدة بهذه الصورة، ووجهت الشكر لمن صممها.
الإعلامية المصرية كتبت: "أجمل حاجه اسعدتني الشخص العمل الصوره دي شكرا لك بجد اسعدتني والف رحمه علي الغالي#الجونه".
وقد عبر عدد كبير من متابعي الإعلامي بوسي شلبي عن إعجابهم الشديد بالصورة، ودعوا للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| برغم وفاته.. محمود عبدالعزيز يظهر في مهرجان الجونة مع زوجته بوسي شلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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