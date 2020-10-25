صورة| برغم وفاته.. محمود عبدالعزيز يظهر في مهرجان الجونة مع زوجته بوسي شلبي

رنا صلاح الدين - على الرغم من وفاته، ظهر الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز مع زوجته الإعلامية بوسي شلبي في مهرجان الجونة، وذلك من خلال صورة "فوتوشوب" صممها أحد النشطاء.

بوسي شلبي نشرت الصورة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعبرت عن سعادتها الشديدة بهذه الصورة، ووجهت الشكر لمن صممها.

الإعلامية المصرية كتبت: "أجمل حاجه اسعدتني الشخص العمل الصوره دي شكرا لك بجد اسعدتني والف رحمه علي الغالي#الجونه".

وقد عبر عدد كبير من متابعي الإعلامي بوسي شلبي عن إعجابهم الشديد بالصورة، ودعوا للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة.