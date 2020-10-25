بالصور.. أروى جودة ترتدي فستان رانيا يوسف وتخطف الأنظار بـ "اليشمك".. تعرف على سعر إطلالتها

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة المصرية أروى جودة على حضور العرض الخاص لفيلم "حارس الذهب"، والذي يشارك في بطولته الفنان أحمد مالك.

اروى جودة

الفنانة المصرية ظهرت في العرض مرتدية فستان طويل مفتوح عند الساقين، فستان من تصميم إليزابيتا فرانشي، ويصل سعره إلى 1025 دولارا، كما خطفت الأنظار بكمامة على شكل "يشمك".

اروى جودة

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فستان اروى هو نفس الفستان الذي ارتدته الفنانة رانيا يوسف من قبل في حفل توزيع جوائر "دير جيست" في عام 2018، ولكن رانيا ارتدت الفستان بلون مختلف، حيث كان باللون الأصفر، كما نسقت معه حزام كبير، بينما استغنت أروى عن الحزام تماما.

رانيا يوسف

كما كانت الفنانة داليا البحيري قد ارتدت نفس الفستان في حفل توزيع جوائر "دير جيست" في عام 2018 أيضا، ولكن كان باللون النبيتي، واستغنت أيضا عن ارتداء الحزام.

داليا البحيري