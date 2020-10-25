أيمن بهجت قمر يعلن انسحاب النجوم من فيلم "تحت تهديد السلاح": "كرو كامل جديد"

رنا صلاح الدين - كشف الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، عن السبب وراء انسحاب النجوم من فيلم "تحت تهديد السلاح"، الذي كان من المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة.

وكتب بهجت قمر تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":" نظراً لانشغال إخواتنا وزملائنا في أعمال ومسلسلات رمضان بكل ود ومحبة، كرو كامل جديد لفيلم تحت تهديد السلاح".

ايمن بهجت قمر

وأضاف:"إن شاء الله تتعوض ونتقابل في أعمال جديدة قريب والتفاصيل في أقرب وقت إن شاء الله".

فيلم "تحت تهديد السلاح" كان سيشارك في بطولته كل من هاني سلامة، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.