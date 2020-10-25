- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - خطفت الفنانة المصرية علا رشدي الأنظار بتسريحة شعرها الغريبة في حفل افتتاح الدوة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.
الفنانة المصرية أطلت بفستان أصفر، وظهرت بشعر قصير كيرلي، اقرب لتسريحة الشعر "الكنيش"، وتزينت بمكياج كثيف، ومجوهرات رقيقة.
علا كشفت تفاصيل ظهورها بهذه التسريحة، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "شعري ده يا جماعة طبيعي ١٠٠٪ انا سويته علي الهادي يوميها".
الفنانة المصرية أضافت: "اصل الشعر عشان يظبط محتاج مسايسة و دلع كده و نشغله مازيكا و نطبطب عليه!!".
وكانت الفنانة المصرية علا رشدي قد حضرت حفل الافتتاح برفقة زوجها الفنان أحمد داوود، والتقطوا عدد من الصور على السجادة الحمراء.
علا رشدي
علا رشدي
كانت هذه تفاصيل خبر صور| علا رشدي عن تسريحة شعرها الغريبة في الجونة: طبيعي ١٠٠٪ وسويته علي الهادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.