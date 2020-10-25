صور| علا رشدي عن تسريحة شعرها الغريبة في الجونة: طبيعي ١٠٠٪ وسويته علي الهادي

رنا صلاح الدين - خطفت الفنانة المصرية علا رشدي الأنظار بتسريحة شعرها الغريبة في حفل افتتاح الدوة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

الفنانة المصرية أطلت بفستان أصفر، وظهرت بشعر قصير كيرلي، اقرب لتسريحة الشعر "الكنيش"، وتزينت بمكياج كثيف، ومجوهرات رقيقة.

علا كشفت تفاصيل ظهورها بهذه التسريحة، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "شعري ده يا جماعة طبيعي ١٠٠٪ انا سويته علي الهادي يوميها".

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الفنانة المصرية أضافت: "اصل الشعر عشان يظبط محتاج مسايسة و دلع كده و نشغله مازيكا و نطبطب عليه!!".

وكانت الفنانة المصرية علا رشدي قد حضرت حفل الافتتاح برفقة زوجها الفنان أحمد داوود، والتقطوا عدد من الصور على السجادة الحمراء.

علا رشدي

علا رشدي