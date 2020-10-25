انسحاب هاني سلامة من فيلم “تحت تهديد السلاح”

متابعة بتجـــــــــــرد: فوجئ جمهور الفنان هاني سلامة والفنانة ياسمين رئيس بإعلانهما انسحابهما من فيلم “تحت تهديد السلاح”، والذي كان من المنتظر بدء تصويره بعد إجازة عيد الأضحى الماضي، وكان من المفترض أن يشارك في بطولته بجوار هاني سلامة وياسمين رئيس، كل من غادة عادل وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد.

وكشف الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر عن سبب انسحاب الفنان هاني وياسمين من الفيلم، حيث نشر عبر حسابه على “تويتر” تغريدة قال فيها: “نظراً لانشغال إخواتنا وزملائنا في أعمال ومسلسلات رمضان بكل ود ومحبة، كرو كامل جديد لفيلم تحت تهديد السلاح وإن شاء الله تتعوض ونتقابل في أعمال جديدة قريب والتفاصيل في أقرب وقت إن شاء الله”.

وكان أيمن بهجت قمر قد أوضح في وقت سابق عبر برنامج ET بالعربي، أن قصة الفيلم ستكون من نوعية أفلام الإثارة والدراما، قائلاً: “هذه هي النوعية التي أفضلها كمؤلف وشبيهة لأفلامي السابقة (من 30 سنة، أسف على الإزعاج، ابن القنصل)”.