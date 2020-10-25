ليلى علوي تثير الجدل: لسنا مجتمعًا ذكوريًا

متابعة بتجـــــــــــرد: أثناء استضافتها في حلقة خاصة من برنامج “كلمة أخيرة”، عن مهرجان الجونة، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويذاع على قناة “ONE” الفضائية على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الرابع، عبرت الفنانة ليلى علوي عن رأيها في مصطلح “مجتمع ذكوري”.

وقالت ليلى: “لسنا في مجتمع ذكوري، بدليل أن المرأة والأنثى عددهن أكثر من الرجال، ولكن هناك بعض المواطنين يعيشون بتفكير قديم وفكر ذكوري، ولكن المجتمع ليس ذكورياً”.

تصريحات ليلى دفعت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعادة نشر بيان كان قد أصدره في تموز (يوليو) الماضي كشف فيه أن عدد سكان مصر ارتفع إلى 100 مليون نسمة في 11 شباط (فبراير) من العام الجاري، بنسبة 51.5٪ ذكور، 48.5٪ إناث، وبلغت نسبة النوع 106.2 ذكر لكل 100 أنثى، متوقعا أن يصل إلى 101مليون نسمة فى تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

وجذبت ليلى علوي الأنظار في حفل افتتاح المهرجان بإطلالة ظهرت فيها وقد عادت بالزمن إلى الوراء، حيث بدت في إطلالة شبابة دفعت متابعيها للتعليق عليها بقولهم “كل ما تكبر تحلى”.