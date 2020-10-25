بشرى: لن نكتب شهادة وفاتنا ونحن أحياء!

متابعة بتجــــــــــــرد: “لو أجلنا مهرجان الجونة سنكتب شهادة وفاتنا ونحن أحياء”، هذا ما أكدته النجمة المصرية بشرى في تصريحات صحفية، إذ أكدت ضرورة إقامة الدورة الرابعة من مهرجان الجونة في هذا الوقت رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت بشرى: “كان لا بد أن نتحدى الظروف بشكل أو بآخر، وإقامة مهرجان الجونة هو نوع من التعايش من أجل أن تستمر عجلة الحياة”.

وأكدت النجمة المصرية أن رسالتها هي الالتزام والانضباط والإيمان لأن هناك خطراً حقيقياً وهناك مرضاً موجوداً هو فيروس كورونا المستجد، وقالت: “لا بد للعالم أن يرى أننا ملتزمون بالإجراءات الوقائية هنا في مهرجان الجونة ولا بد أن نرسل رسالة حقيقية بأننا نلتزم بالإجراءات الاحترازية كما حدث في مهرجان البندقية السينمائي”.