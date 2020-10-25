إلهام شاهين: انتظروا مسلسلًا يجمعني مع ليلى علوي وهالة صدقي

متابعة بتجـــــــــــــرد: قالت الفنانة المصرية القديرة إلهام شاهين إن مهرجان الجونة يشكل فرصة للانفتاح على العالم من خلال مشاهدة الأفلام العالمية والعربية، والاستمتاع سياحياً بجمال الجونة وطبيعتها الخلابة.

وأكدت إلهام شاهين في تصريحات صحفية على هامش وجودها في مهرجان الجونة السينمائي، إن النجمة يسرا من أقرب الفنانات إلى قلبها إذ تجمعهما صداقة عمر وتاريخ طويل ولهذا فإنها تحرص على حضور أي مناسبة تخصها.

وكشفت النجمة عن أنها في صدد التحضير لمسلسل يحمل عنوان “قلبي يحبك يا دنيا” تجتمع فيه مع النجمتين ليلى علوي وهالة صدقي، متمنية أن يرى النور قريباً.