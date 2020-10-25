بعد تهديد خالد الجندي.. حمادة هلال يغير كلمات أغنية “الشرع محللي أربعة”

متابعة بتجــــــــــــــرد: رغم أن الداعية الإسلامي خالد الجندي لم يحدد اسم المطرب الذي قصده بتهديده باللجوء للقضاء بسبب أغنية الشرع محللي أربعة”والتي أعلن كل من محمد رمضان وحمادة هلال تقديمها الفترة المقبلة، إلا أن الأخير كشف خلال مقطع فيديو نشره برنامج “عرب وود”، أنه قام بتعديل كلمات الأغنية التي من المنتظر أن يصدرها قريباً، بناء عن نصيحة من الداعية الإسلامي.

وشرح هلال في الفيديو أنه تلقى في البداية اتصالاً من الفنان هاني شاكر أعلمه فيه بتواصله مع الجندي، وطلب منه تعديل كلمات الأغنية بقدر الإمكان، وأعقب ذلك تواصله مباشرة مع الجندي.

وأوضح أنه وافق على تعديل الكلمات بمجرد اتصال هاني شاكر به، ثم رحّب بتعديل بعض الكلمات التي أشار إليها الجندي، الذي يعتبره بمثابة الأخ الأكبر، وشرح له خلال الاتصال أهمية إصدار الأغنية قريباً بالنسبة له، في ظل أنباء عن قرب إصدار أغنية أخرى مشابهة لها، ما يهدد بضياع مجهوده، خاصة أنه منتج الأغنية، فضلاً عن جهود مؤلف وملحن وموزع الأغنية.

وأضاف حمادة هلال أنه علم بأن خالد الجندي هاجم الموضوع على الهواء في برنامج، لكنه لم يكن قد شاهد هذا الهجوم، لو أنه حدث بالفعل، وهو يتطلع لإصدار الأغنية بالفكرة والرسالة التي يرغب في إيصالها.