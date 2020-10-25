شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم تعاونت معهم إريانا جراند فى ألبومها الجديد Positions والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الالبوم الجديد الذى تستعد لإطلاقه النجمة العالمية إريانا جراند يحمل الكثير من المفاجآت، حيث تقرر طرح الالبوم الذى يحمل اسم "Positions" يوم 30 أكتوبر الجارى، وتعاونت النجمة البالغة من العمر (27 عام) فى هذا الألبوم مع عدد من أهم وأشهر نجوم الغناء، وهم المغنى العالمى THE WEEKND، كما تعاونت مع نجمة الراب دوجا كات Doja Cat التى أحدثت ضجة خلال الفترة الماضية على الساحة الفنية، كما تعاونت جراند فى هذا الألبوم أيضا مع مغنى الراب الأمريكى Ty Dolla $ign .

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يذكر أن إريانا جراند اطلقت مؤخرا كليب "positions" الذى يحمل نفس اسم اللألبوم، وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير"يوتيوب" واستطاع الكليب أن يحصد أكثر من 23 مليون مشاهدة خلال يومين فقط من إطلاقه، كما حصد أكثر من مليونى لايك.

وظهرت إريانا جراند فى "positions" كأنها أصبحت رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية، فحسب موقع "جاست جيرد" أن أحداث الفيديو الكامل تدور فى البيت الأبيض، مع أريانا التى ظهرت وهى تجلس فى المكتب البيضاوى، كما ظهرت وهى فى اجتماع مع مجلس وزرائها ، ثم يسلط الكليب الضوء أنها تعيش حياتها الطبيعية كأى امرأة تتردد على المطبخ وتقوم بأعداد بعض الأطعمة ، فى جناح غرفة النوم الرئاسية تظهر جراند وهى تغنى، وأخيرا تظهر وهى تستمتع بوقتها وتتتزه مع كلابها.