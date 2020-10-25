زوجة رامي جمال تعلق على تجسيد جميلة عوض مرض زوجها في عمل درامي

رنا صلاح الدين - علقت نيرمين، زوجة الفنان المصري رامي جمال، على تجسيد الفنانة جميلة عوض دور مريضة بالبهاق، في حكاية "لازم أعيش" ضمن مسلسل "إلا أنا"، وهو المرض الذي يعاني منه زوجها الفنان .

زوجة رامي نشرت صورة لجميلة عوض من المسلسل، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "حبيت أوى فكرة القصة دى واننا ابتدينا يبقى عندنا وعى لمناقشة الانواع دى من الدراما وتقديمها بالشكل دا واد ايه دا ممكن يوعى الناس بالنوع دا من الامراض اللى بتبقى عبء نفسى على صاحبها و اد ايه اللى حواليه ممكن يوصلوه لأنه يكره نفسه او انه يحبها ويتقبلها ودا دور الناس اللى حواليه ودور المجتمع فى تقديم دراما تفهم الناس، دا لأن قبل كدا ناس كتير مكنش عندها فكرة عن المرض دا وكانوا بيتعاملوا بطريقة تأثر نفسيا جدا على صاحب المرض اللى طبعا جزء كبير منه نفسى ومناعى فا كان بيزود المشكلة".

وأضافت: "بعد ما رامى اعلن عن مرضه بالبهاق جالى مسجات كتبر جدا من بنات سواء هى عندها المرض او زوجها او خطيبها وكانت بتسألنى مفروض اتعامل ازاى وبصراحة كنت بستغرب جدا ان لحد دلوقتى معندناش وعى كافي اننا نفهم ان دا مرض مناعى عادى جدا زى اى مرض لا هوا معدى ولا بيأثر على الشخص دا ف حاجة او ينتقص منه ف شئ ابدا وكنت بوضح انك مش محتاجة طريقة تعامل معينة لأن اصلا مفيش حاجة تستدعي دا".

وتابعت: "وعلشان كدا مبسوطة اننا الفترة الجاية هنقدر نقدم النوع دا من الدراما للناس اللى معندهاش وعى كافى وممكن تسبب مشكلة نفسية للى قدامها من غير ما تحس واتمنى الفترة الجاية تقديم انواع مختلفة من القضايا اللى لحد دلوقتى محدش قدمها علشان نقدر نفهم نتعامل ازاى مع اللى حوالينا و ازاى انت فى المجتمع ممكن تبقى مؤثر على اللى حواليك بطريقة غلط من غير ما تحس فى طريقة التعامل عموما وانى كإنسان واجب عليا مكونش عبء او سبب فى جرح اى شخص بطريقة او بأخرى حتى لو الشخص دا مختلف عنى كل الاختلاف .. انا لسة مكملتش باقى الحلقات بس اتمنى يكون تناول الموضوع بشكل فعلا واقعى و ايجابى".