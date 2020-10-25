فن ومشاهير

تعليق صادم من زوجة أحمد السقا على السخرية من إطلالتها في مهرجان الجونة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

رنا صلاح الدين - تعرضت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان المصري أحمد السقا، للكثير من تعليقات السخرية بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

574d2aba54.jpgمها الصغير زوجة احمد السقا

مها ظهرت في الحفل مرتدية فستان طويل باللون الفوشيا منفوش من اسفل، وارتدت فوقه جاكيت رجالي باللون الأسود، مما أظهرها إطلالة غير مرتبة، اثارت سخرية النشطاء.

زوجة السقا خرجت عن صمتها، وردت على هذه الانتقادات بتعليق صادم، حيث كتبت: "عندما يحكم عليك شخص ما ، فإن الأمر لا يتعلق بك في الواقع. يتعلق الأمر بهم وبشعورهم بعدم الأمان وقيودهم واحتياجتهم " ثم أتبعت تعليقها بلفظ خارج.

Advertisements

9c11c59e7a.jpgمها الصغير زوجة احمد السقا

وتعدى سعر إطلالة مها الصغير مبلغ الـ30 ألف جنيه مصري، حيث إن الفستان الذي ينتمي إلى ماركة "Christopher Kane"، بلغ سعره 990 دولار، فيما بلغ سعر الجاكيت التي ارتدته عليه 932 دولار.

a263b7714c.jpgمها الصغير زوجة احمد السقا

f226332dbe.jpgمها الصغير زوجة احمد السقا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق صادم من زوجة أحمد السقا على السخرية من إطلالتها في مهرجان الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا