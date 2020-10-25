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رنا صلاح الدين - تعرض المطرب حمادة هلال، للعديد من الانتقادات والهجوم أيضًا بعد طرح برومو أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "الشرع محللي أربعة"، بسبب كلماتها التي فسرها البعض أنها تسئ إلى شرع الله، وبالأخص الشيخ خالد الجندي.
ونشر هلال صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقًا عليها:"بجد أنا بحب صناعة الأغاني أوي وبحب جمهوري أوي أوي ومن زمان وأنا عيل صغير الحمدلله والشكر لله ناجح ومش بفكر أسرق فكرة ومجهود حد عشان ربنا يباركلي في حياتي".
حمادة هلال
أضاف:"بجد الفترة دي صعبة جدا في عالم صناعة الأغاني وأنا عرفت أن في ناس من علماء الدين زعلانة من كلمات أغنية (الشرع محللي أربعة)، فأنا احتراما ليهم ولكل الجمهور فأنا هعدل في كلمات الأغنية".
وعبر الشيخ خالد الجندي عن سعادته بقرار حمادة هلال، من خلال تعديل كلمات الأغنية احترامًا له، كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"تحية للفنان حمادة هلال الذي ضرب أروع الأمثلة في الرجوع الى الحق".
خالد الجندي
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الهجوم عليه بسبب "الشرع محللي أربعة".. حمادة هلال يرد: "احتراما لعلماء الدين هعدلها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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