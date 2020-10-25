بعد تصريحاته المسيئة للنبي.. أحلام لـ ماكرون: "نعل الحذاء يشتكي من ريحتك"

رنا صلاح الدين - أعربت النجمة الإماراتية أحلام، عن استيائها وغضبها الشديد بعد تصريحات الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، رافضة الإساءة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

ونشرت أحلام، صورة لـ ماكرون ظهر من خلالها وأثار الحذاء على وجهه، معلقة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"افيقوا #إلا_رسول_الله حسبي الله عليك ونعم الوكيل #الا_حبيب_الله_محمد #محمد_صلى_الله_عليه_وسلم".

وأضافت أحلام:"حتى النعال اعزكم الله تشتكي من ريحته العفنه"،

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وتابعت:"غنوا واعملوا مهرجانات وحفلات وتغطيات وتغريدات وأنسوا شفيعكم محمد بن عبدالله يا ويلنا كيف بنقابل رسول الله وينكم نايمين للحن انصروا رسولكم انصروا حبيب الله ولو بتغريده...... فبقلبه وهو اضعف الايمان".

وأثار ماكرون حالة من الجدل خلال مراسم تأبين المعلم المقتول صاموئيل باتي، بعد أن قال:"سنواصل أيها المعلم سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة وسنحمل راية العلمانية عاليا، لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض".

وأضاف: "سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا سنعلم التاريخ مجده وشقه المظلم وسنعلم الأدب والموسيقى والروح والفكر".