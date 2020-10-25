نجلة رجاء الجداوي ترد على ترميم مدفن والدتها:"المهم فوق شكله إيه المهم تحت منور قد إيه"

رنا صلاح الدين - تحرص أميرة، نجلة النجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، على أن تتواصل مع الجمهور من خلال نشر صور لوالدتها على حسابها الخاص عبر "انستجرام".

ووجهت إحدى المتابعات سؤالًا حول قبر والدتها الذي يتعرض لحالة من الترميم، قائلة:"الله يرحمها، معلش يا أميرة تقبلِ منى الكلمتين، أنا دخلت على فيديو طلعلى المدفن بتاع مدام رجاء، هو ماله المدفن مكسر وكأنو صار له سنين، ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات".

رجاء الجداوي

وأضافت:"والله حزنت لأننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها، وهى صارت بتهم كل الناس، ياريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة، وأنا استسمحك يا أميرة لو اتدخلت بس حزنت عليها ياريت تأخذها بعين الاعتبار، كانت كل التعليقات هى بنتها فين؟".

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ومن جانب أميرة ردت قائلة:"هو بالفعل هو تحت الترميم من أكثر من سنة، ومازال تحت الترميم والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تؤخذ لتكملة الشارع، أما عن سؤال اين ابنتها فأنا غير مسؤولة عن الترميم، هناك كِبار العائلة هم المسؤولين، ومامى كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة لكن المدفن ده مدفن العائلة وأنا أصغر العائلة".

رجاء الجداوي

واختتمت حديثها قائلة:"وشكرًا للاهتمام وكما كانت تقول أمى، مش مهم فوق شكله إيه، المهم تحت منور قد إيه، اللهم أَنِر قبورنا جميعًا".