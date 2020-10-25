فن ومشاهير

صور.. هدى الأتربي تثير الجدل في الجونة بسبب فستانها الجرئ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

رنا صلاح الدين - أثارت الفنانة الشابة هدى الأتربي، حالة كبيرة من الجدل، بعد ظهورها في حفل افتتاح مهرجان الجوة بدورته الرابعة، والذي انطلق يوم الجمعة الماضي.

ظهرت هدى على السجادة الحمراء مرتدية فستانًا أسود اللون جعلها محط أنظار، خاصة أنه مكشوفًا من ناحية الصدر وبه فتحة كبيرة من الرجل اليسرى، وحرصت على إلمام شعرها حتى تبرز جمال وجهها.

7d1f75a5ab.jpgهدى الاتربي

شكل هدى على الريد كاربت بهذا الفستان جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت الأراء فمنهم من رأى إن إطلالتها جميلة وخطفت الأنظار، وآخرون انتقدونها وهاجموها بسبب جرأة الفستان التي أرتدته.

1f90018923.jpgهدى الاتربي

Advertisements

4b402c2c88.jpgهدى الاتربي

هدى الأترب هي ممثلة مصرية درست الحقوق بالجامعة القاهره وشاركت منذ الطفولة في العديد من المسرحيات في المدرسة مسرحيات لـ شيكسبير والمسرحيات الغنائيه والاستعراضيه في المدرسه و درست أيضا التمثيل في ورش للتمثيل في مصر وشاركت في افلام قصيره تم عرضها في مهرجان دبي السنمائي الدولي ٢٠١٦.

بدأت مشوارها الفني بفيلم علي بابا عام ٢٠١٨ ثم توالت الأعمال بعده منها مسلسل "الزوجة الـ18"، و"كلبش 3"، ومسلسل "طلعت روحي" مع إنجي وجدان، وغيرها من الأعمال.

1a918f29ff.jpgهدى الاتربي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. هدى الأتربي تثير الجدل في الجونة بسبب فستانها الجرئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا