صور.. هدى الأتربي تثير الجدل في الجونة بسبب فستانها الجرئ

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رنا صلاح الدين - أثارت الفنانة الشابة هدى الأتربي، حالة كبيرة من الجدل، بعد ظهورها في حفل افتتاح مهرجان الجوة بدورته الرابعة، والذي انطلق يوم الجمعة الماضي.
ظهرت هدى على السجادة الحمراء مرتدية فستانًا أسود اللون جعلها محط أنظار، خاصة أنه مكشوفًا من ناحية الصدر وبه فتحة كبيرة من الرجل اليسرى، وحرصت على إلمام شعرها حتى تبرز جمال وجهها.
هدى الاتربي
شكل هدى على الريد كاربت بهذا الفستان جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت الأراء فمنهم من رأى إن إطلالتها جميلة وخطفت الأنظار، وآخرون انتقدونها وهاجموها بسبب جرأة الفستان التي أرتدته.
هدى الاتربي
هدى الاتربي
هدى الأترب هي ممثلة مصرية درست الحقوق بالجامعة القاهره وشاركت منذ الطفولة في العديد من المسرحيات في المدرسة مسرحيات لـ شيكسبير والمسرحيات الغنائيه والاستعراضيه في المدرسه و درست أيضا التمثيل في ورش للتمثيل في مصر وشاركت في افلام قصيره تم عرضها في مهرجان دبي السنمائي الدولي ٢٠١٦.
بدأت مشوارها الفني بفيلم علي بابا عام ٢٠١٨ ثم توالت الأعمال بعده منها مسلسل "الزوجة الـ18"، و"كلبش 3"، ومسلسل "طلعت روحي" مع إنجي وجدان، وغيرها من الأعمال.
هدى الاتربي
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